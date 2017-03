Stöger: "Keine Weltuntergangsstimmung"

Donnerstag, 16.03.2017

Zwar habe es "zwei, drei klare Ansagen" gegeben, wie der kicker den FC-Coach zitiert, zudem werde er "einigen mal auf die Zehen steigen". Im Training aber setzte Stöger am Mittwoch auf Ablenkung: In kleinen Wettbewerben wie Fußball-Golf, Tonnen-Zielschießen und Ball hochhalten durften sich die Kölner vor dem Duell mit der Hertha am Samstag messen.

"Es herrscht ja keine Weltuntergangsstimmung", betonte Stöger weiter. "Aber wenn es nicht so richtig rund läuft, dann kann man mal so eine Einheit einstreuen, um die Köpfe wieder freizukriegen."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Gleichzeitig jedoch plagen den FC vor dem Spiel am Samstag Personalfragen: Neben Dominique Heintz (Sperre) steht wohl auch Innenverteidiger-Kollege Frederik Sörensen (Oberschenkel) nicht zur Verfügung. Zudem steht hinter dem Einsatz von Konstantin Rausch (Erkältung) ebenfalls ein großes Fragezeichen.

Peter Stöger im Steckbrief