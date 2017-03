Hitz: "Das ist alarmierend"

Montag, 13.03.2017

"Es war ein richtig schlechter Tag. Das hatte nichts mit Fußball zu tun", schimpfte der Torhüter im Anschluss an die Niederlage in Gelsenkirchen. 33 Gegentore hat der FCA bereits hinnehmen müssen, das ärgert Hitz. "Es ist noch nicht einmal die Hälfte der Spiele vorbei, und wir haben schon fast so viele Tore kassiert wie in der Hinrunde", flucht er.

Unter Manuel Baum sind die Gegentore im Vergleich zu Dirk Schuster deutlich gestiegen. Ist die Spielweise ein Problem? "Es ist nicht zu offensiv. Die Art und Weise, wie wir uns unterstützen, fehlt momentan. Wir bekommen auch viel mehr Standardgegentore. Das ist alarmierend", widerspricht Hitz.

Marwin Hitz im Steckbrief