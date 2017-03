Gisdol: Genervt vom "schlafenden Riesen"

Samstag, 25.03.2017

"Man muss die Zukunft mit realistischen Zielen angehen", erklärte der 47-Jährige gegenüber der Zeitung. Weiter fügte er hinzu: "Ich kann diese Formulierungen wie 'schlafender Riese' nicht mehr hören. Die große Erwartungshaltung hat dem Verein in der Vergangenheit nicht geholfen."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

So sei es wichtig, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Am Kader des Bundesliga-Dinos allerdings müsse man "gar keine allzu großen Veränderungen vornehmen. Ich finde unser Team schon jetzt richtig gut." Punktuell könne es aber schon die ein oder andere Veränderung geben, am liebsten habe er einen Spieler "mit Qualität, der dich weiterbringt und einen jungen hintendran, der Druck macht".

Seit September 2016 ist Gisdol der Chefcoach des HSV. Trotz der ordentlichen Bilanz von 25 Punkten aus 15 Ligaspielen rangieren die Hanseaten weiterhin auf dem Relegationsplatz. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt derzeit zwei Punkte.

Alles zum Hamburger SV