Faserriss: Reus fällt bis Anfang April aus

Immer und immer wieder wird Marco Reus von kleineren und größeren Verletzungen geplagt. Die Palette an Blessuren reicht von den Zehen zur Ferse über den Oberschenkel zum Schambein und wieder zurück zum Außen- und Syndesmoseband

Die Episode: Im Spiel gegen Leverkusen am 23. Spieltag muss der Nationalspieler mit Verdacht auf Muskelfaserriss ausgewechselt werden. Einen Tag später bestätigt der BVB die Diagnose, Reus fällt mindestens vier Wochen aus

Co-Trainer Arno Michels gibt Reus noch ein paar warme Worte mit in die Kabine. Für das Rückspiel gegen Benfica bezeichnete Thomas Tuchel einen Einsatz als "ausgeschlossen", eine genaue Diagnose steht jedoch noch aus

Dabei hielt Reus in Berlin, wenn auch von Krämpfen geschüttelt, über 120 Minuten durch. Selbst den Elfmeter zum 3:3 verwandelte er

Ein Bild, an das man sich über die Jahre leider gewöhnen musste: Marco Reus in Zivilkleidung am Rande eines Heimspiels im Signal Iduna Park

