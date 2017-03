Hasebe fällt auf unbestimmte Zeit aus

Samstag, 18.03.2017

Hasebe war bei einer Abwehraktion beim Spiel in München gegen den Torpfosten geprallt. Nach einer MRT-Untersuchung am Donnerstag hat der Japaner am Freitag noch versucht, einen Einsatz beim Spiel gegen den Hamburger SV möglich zu machen.

Er musste das Training allerdings abbrechen. Nach einer Sitzung mit der sportlichen Leitung und dem Mannschaftsarzt wurde die Entscheidung getroffen, eine Operation vorzunehmen.

Makoto Hasebe im Steckbrief