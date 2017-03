Bungert will Rückkehr zur alten Mentalität

Freitag, 17.03.2017

Drei Punkte trennen Mainz derzeit von der Abstiegsrelegation. So versucht Bungert, frischen Wind in das Team zu bringen: "Jeder muss verstehen, dass wir immer noch ein kleiner Fisch im Becken sind und dass jeder Sieg in der Bundesliga etwas Besonderes ist."

Dem Kapitän wurde es in den letzten Monaten oft als zu selbstverständlich genommen, ein Spiel n der Bundesliga zu gewinnen: "Wenn wir das gemeinsam mal wieder mehr spüren und sich jeder damit etwas mehr identifiziert, kriegt man auch wieder eine andere Realität und Wahrnehmung für den Verein."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg kommt nun der FC Schalke 04 (So., 15.30 Uhr im LIVETICKER). "Man erwischt sich auch selber dabei: Plötzlich stempelt man einen Sieg als Pflicht-Sieg ab, während er früher noch überragend war und wir zehn Ehrenrunden gedreht haben", warnt Bungert.

Die Zielsetzung ist klar: "Ich hoffe, dass wir den Abstiegskampf frühzeitig ad acta legen können. Wir brauchen noch vier Siege aus den letzten Spielen." So gelte jetzt im Training "Gas zu geben und über die Grenzen zu gehen."

Niko Bungert im Steckbrief