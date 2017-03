Nagelsmann outet sich als Streich-Fan

Donnerstag, 09.03.2017

Der 29-jährige Nagelsmann, der am Wochenende weiter auf Lukas Rupp, Fabian Schär, Mark Uth sowie Pavel Kaderabek verzichten muss, lobte zudem Streichs fachliche Kompetenzen. "Er lässt sich taktisch immer extrem viel einfallen und ist in der Lage, sich dem Geschehen anzupassen. Die Taktiken sind variabel, er will nicht immer nur sein Ding durchdrücken", sagte Nagelsmann.

Diese Eigenschaften gepaart mit einer "sehr guten Mannschaft mit jungen, hungrigen Spielern auf der einen und erfahrenen Akteuren auf der anderen Seite", mache die Freiburger zu einem "giftigen und galligen Team. Sie werden immer als Underdog angesehen, könnten mit etwas Glück aber noch weiter oben stehen." Die Freiburger belegen aktuell den achten Rang.

Julian Nagelsmann im Steckbrief