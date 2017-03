Medien: Klinsmann Kandidat in Leverkusen

Dienstag, 07.03.2017

Die Bild nennt neben Julian Nagelsmann von der TSG 1899 Hoffenheim und David Wagner von Huddersfield Town auch Klinsmann als möglichen Nachfolger Schmidts. Interimslösung Tayfuk Korkut sei dagegen kaum eine Option auf eine langfristige Leitungs des Projekts Werkself.

Klinsmann trainierte von Juli 2009 bis April 2009 den FC Bayern, wurde dort aber aufgrund Erfolgslosigkeit entlassen. In den USA wusste er als Nationaltrainer zu überzeugen, wurde allerdings im November 2016 ausgetauscht. Eine Rückkehr des 52-Jährigen in die Bundesliga würde somit nicht an der Vorerfahrung scheitern.

Gemeinsam mit Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler wurde Klinsmann 1990 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Von Mitte 2004 bis Juli 2006 war er zudem für das DFB-Team verantwortlich. In Deutschland leitete er durch verschiedene Methoden in vielen Bereichen ein Umdenken ein - besonders in der körperlichen Arbeit mit den Spielern.

Jürgen Klinsmann im Steckbrief