Todt: "Dieser Verein hat richtig Power"

Mittwoch, 08.03.2017

"Das was uns aktuell am meisten hilft, sind Ruhe und klare Entscheidungen. Und wir haben Ruhe. Deshalb bin ich aktuell, was die Zukunft angeht, zuversichtlich", sagte Jens Todt zur Sportbild und fügte an: "Es gibt einen Riesen-Rückhalt in der Stadt und im Umfeld. Dieser Verein hat richtig Power."

Grund genug für Todt, positiv in die Zukunft zu schauen: "Wir haben jetzt den Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen wiederhergestellt. Wenn wir weiter solche Leistungen bringen, haben wir ordentliche Chancen, es zu schaffen." Er weiß aber auch: "Wir befinden uns nach wie vor in einer wahnsinnig schwierigen Situation. Es wird noch ein ganz langer Ritt."

Positiv stimmt den Sportdirektor ebenfalls, "wie uneitel, professionell und respektvoll die Spieler mit der Situation umgehen, die es nicht regelmäßig in die Startelf oder den Kader schaffen." Für Todt ist "dieser respektvolle Umgang ein hohes Gut".

Sinnbildlich für die neue Hamburger Einheit ist für ihn Aaron Hunt: "Er war vor einigen Wochen noch in einer schwierigen Situation, in der er wenig zum Einsatz kam. Und er ist sehr gut damit umgegangen. Er hat trainiert, hat sich angeboten. Und er hat seine Chance genutzt."

