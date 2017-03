Allagui: "Ich bin bereit"

Mittwoch, 15.03.2017

Der 30-Jährige kommt in der aktuellen Saison lediglich auf 41 Einsatzminuten. Die komplette letzte Saison fiel er mit einem Knorpelschaden aus. "Von der Minuten-Anzahl stellt man sich natürlich mehr vor, auch wenn der Trainer sehr zufrieden mit mir ist", wird Allagui in der Bild zitiert. "Jetzt kommen die allerwichtigsten Wochen, die letzten zehn Spiele. Das große Ziel heißt Europa, dabei will ich helfen."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Mit Blick auf die weichenstellenden kommenden Wochen ist sich der ehemalige Mainzer sicher, seiner Mannschaft helfen zu können: "Ich denke, dass ich im Endspurt noch sehr wertvoll für Hertha sein kann. Ich habe eine gute Treffer-Quote im Training, fühle mich gut und bin gerüstet. Wenn der Trainer meine Tore braucht - ich bin bereit!"

Am Samstag geht es für den Bundesliga-Fünften zum 1. FC Köln. Vielleicht bekommt Allagui dort seine nächsten Minuten von Parl Dardai geschenkt.

"In der Liga will ich jetzt so schnell wie möglich treffen, am liebsten schon sofort in Köln. Die Sehnsucht ist riesengroß", so Allagui, der klarstellt: "Für einen Angreifer gibt es keinen Ersatz für Tore. Ob du 18 Jahre alt bist oder wie ich jetzt 30 Jahre - man hat vor jedem Spiel den Gedanken wie super es wäre, jetzt zu treffen."

Sami Allagui im Steckbrief