Hertha-Co Widmayer: Von Sarri gelernt

Freitag, 17.03.2017

"Als wir Neapel zu Gast hatten, habe ich mir das Training von Maurizio Sarri angeschaut. Er hat Abläufe trainieren lassen, die abends beim Spiel gleich umgesetzt wurden", wird Widmayer von der Bild zitiert. Der Co-Trainer weiter: "Seitdem verfolge ich Neapel etwas intensiver. Ich lasse mich gern inspirieren."

Sarri sei ein Typ, von dem man gut lernen könne, so Widmayer: "Sarri hat was, ich habe mich über ihn informiert. Er war vorher Versicherungskaufmann. Von solchen Leuten kann man was mitnehmen. Man muss nicht immer perfekt sein."

