Standortfrage: Wohin mit Hertha-Stadion?

Auch für einige Überraschungen ist gesorgt: So will der Verein 104 Tickets verkaufen, mit denen man freie Sicht auf den Spielertunnel hat - für schlappe 11.000 Euro pro Karte (die es nur im Doppelpack zu kaufen gibt)

Am Tag soll die neue Arena dann so glänzen und aus dem Stadtbild Madrids herausragen

Die Konzeptbilder beeindrucken - ob es in Wirklichkeit auch so schön wird? Das aktuelle Camp Nou ist an vielen Stellen dem Alter verfallen

Doch nicht nur die großen Klubs in Spanien bauen am neuen Zuhause. Real Sociedad hat große Pläne für das Anoeta

Bevor es exotisch wird, bleiben wir noch kurz in den Top-Ligen Europas. Montpellier bastelt beispielsweise an einer modernen Spielstätte

Ok, ok. Harter Schritt. Trotzdem, damit wir auch ein deutsches Stadion dabei haben: Greuther Fürth modernisiert

Optische Aufwertung für Augsburgs WWK Arena: Die Versicherungsgruppe erstellt am Stadion eine neue Außenfassade. So soll das schmücke Stück danach aussehen

Hier noch einmal in Gänze. Mit einer Fertigstellung ist übrigens bis zum Frühjahr 2017 zu rechnen. Doch nicht nur der FCA plant Neuerungen in Sachen Fußball-Heimstätte...

Etwas weiter im Norden wird es dann schon wieder futuristisch. New York Cosmos spielt derzeit noch in James M. Shuart Stadium

Der VIP-Bereich ist wiedermal erste Sahne. Das Stadion ist in Zukunft mehr als nur ein Stadion, so viel ist klar

Ob der Fußball im Anschluss an die Weltmeisterschaft so spektakulär bleibt, wie hier aufgezeichnet, ist dann doch fraglich

Ähnlich geht es dem New National Stadium in Tokio. Für die Olympischen Sommerspiele 2020 geplant, enthält es natürlich auch ein Fußball-Feld

Last, but not least. Das ANZ Stadium in Sydney ist eines der größten Bauprojekte dieser Welt

