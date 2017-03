Watzke: Nicht das Gefühl, dass Auba geht

Samstag, 11.03.2017

"Ich hatte noch an keinem einzigen Tag, seitdem er bei uns ist, das Gefühl, dass Auba uns verlassen will", sagte Watzke gegenüber der Fußball Bild. "Wir wissen, was wir an ihm haben - aber auch er weiß, was er an uns hat."

Aubameyang ist demnach ein wichtiger Baustein in den Zukunftsaussichten der entwicklungsfähigen Dortmunder Mannschaft: "Ich glaube, dass er spürt, dass hier wieder ein große Mannschaft heranwachsen kann."

Der 27-jährige Stürmer steht noch bis 2020 in Dortmund unter Vertrag. Zuletzt wurde Aubameyang jedoch immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, speziell die spanischen Topklubs FC Barcelona und Real Madrid sollen an ihm interessiert sein.

