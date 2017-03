Doppelpacker Burgstaller mit Lob überschüttet

Sonntag, 12.03.2017

"Er arbeitet unheimlich viel und ist immer da, wo es spannend wird. Wir sind froh, dass wir ihn haben", sagte Weinzierl nach dem Spiel.

Auch Höwedes unterstrich die Bedeutung von Burgstaller für das Team. "Guido ist superwichtig. Er steht da, wo ein Stürmer stehen muss", sagte der Kapitän. Höwedes will die Rolle des 27-Jährigen aber nicht auf seine Tore beschränken: "Wir wissen sein Spiel auch auch in der Defensive zu schätzen, wo er viel ackert. Er ist eine wichtige Personalie. Er macht einen Klasse-Job."

Am Sonntag brachte Burgstaller Königsblau mit seinen Treffern zum 1:0 und 2:0 auf Siegkurs. Als ihn Weinzierl in der 84. Minute aus der Partie nahm, wurde der Stürmer von den Fans lautstark gefeiert. "Ich gebe einfach nur mein Bestes auf dem Platz und will der Mannschaft helfen. Das funktioniert bislang ganz gut. Heute war es Gänsehaut pur, ein überragendes Gefühl", wird Burgstaller auf der Vereinshomepage zitiert.

"Muss nur richtig stehen"

Top-11 des 24. Spieltags © getty 1/12 TOR: Rene Adler (Hamburger SV): Hatte mit seinen beiden Monsterparaden entscheidenden Anteil daran, dass der HSV gegen Gladbach nicht ein zweites Mal in Rückstand geriet. Besonders stark war seine Reaktion im Eins-gegen-Eins gegen Patrick Herrmann /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/top-11/top-11-beste-spieler-24-spieltag.html © getty 2/12 ABWEHR: Javi Martinez (FC Bayern): Der Spanier präsentierte sich zweikampfstark, sicher im Spielaufbau und leitete zudem mit seinem langen Ball auf Lewandowski den Führungstreffer ein. Bockstarker Auftritt! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/top-11/top-11-beste-spieler-24-spieltag,seite=2.html © getty 3/12 Mats Hummels (FC Bayern): Wie Martinez enorm zweikampfstark. Sehenswert und spielentscheidend: seine starke Grätsche gegen Hrgota, die die Bayern vor dem Rückstand bewahrte /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/top-11/top-11-beste-spieler-24-spieltag,seite=3.html © getty 4/12 Aytac Sulu (SV Darmstadt): Er kann doch noch treffen - sein erstes Saisontor ebnete den Weg zum Sieg. Tauchte immer wieder vorne auf und hatte mit drei Torschüssen die meisten aller Darmstädter. Gewann zudem rund zwei Drittel seiner Zweikämpfe /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/top-11/top-11-beste-spieler-24-spieltag,seite=4.html © getty 5/12 MITTELFELD: Eric Maxim Choupo-Moting (Schalke 04): Der Auffälligste in der starken Schalker Offensive. Die Augsburger bekamen den Flügelspieler überhaupt nicht in den Griff. Die Krönung war die starke Torvorlage zum 2:0 /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/top-11/top-11-beste-spieler-24-spieltag,seite=5.html © getty 6/12 Johannes Geis (FC Schalke): Der Dirigent im Schalker Mittelfeld. Hatte mit Abstand die meisten Ballaktionen bei Königsblau und spielte die zweitmeisten Pässe bei S04 /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/top-11/top-11-beste-spieler-24-spieltag,seite=6.html © getty 7/12 Genki Haraguchi (Hertha BSC): Der technisch versierte Haraguchi zeigte sein Können vor allem im ersten Durchgang einige Male. Mit guten Dribblings und dem Auge für seine Mitspieler bereitete er dem BVB mehrmals große Probleme. Guter Auftritt! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/top-11/top-11-beste-spieler-24-spieltag,seite=7.html © getty 8/12 Daniel Didavi (VfL Wolfsburg): Daniel Didavi erwischte gegen die Bullen einen starken Tag und war an vielen Möglichkeiten beteiligt. Zudem bereitete er den Siegtreffer durch Mario Gomez gekonnt vor /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/top-11/top-11-beste-spieler-24-spieltag,seite=8.html © getty 9/12 ANGRIFF: Bobby Wood (Hamburger SV): Der Beste der HSV-Offensive. Kämpfte um jeden Ball, war an der Hälfte der HSV-Torschüsse beteiligt und belohnte sich schließlich mit dem Siegtreffer /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/top-11/top-11-beste-spieler-24-spieltag,seite=9.html © getty 10/12 Robert Lewandowski (FC Bayern): Der Pole war mal wieder der Torelieferant der Bayern! Erst brachte er sein Team mit dem 1:0 in Führung, ehe er mit dem eiskalten Treffer zum 3:0 den Deckel draufmachte /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/top-11/top-11-beste-spieler-24-spieltag,seite=10.html © getty 11/12 Guido Burgstaller (Schalke): Hatte mit seinem Doppelpack entscheidenden Anteil am Schalker Sieg gegen den FCA. Entwischte zwei Mal erfolgreich seinen Bewachern und blieb vor dem Tor eiskalt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/top-11/top-11-beste-spieler-24-spieltag,seite=11.html © getty 12/12 So schaut sie aus, die SPOX-Top-11 des 24. Spieltags /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/24-spieltag/top-11/top-11-beste-spieler-24-spieltag,seite=12.html

Dabei will der Österreicher aber nicht seine eigene Leistung, sondern das große Ganze hervorheben. "Die ganze Mannschaft hat sehr gut gespielt. Bei den Vorlagen, die ich bekommen habe, muss ein Stürmer nur richtig stehen und den Ball über die Linie drücken. Die Fans haben uns wieder überragend unterstützt. Wir sind glücklich über diesen Sieg. Das sind wichtige drei Punkte", sagte Burgstaller weiter.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der Goalgetter hat bislang in acht Bundesligaeinsätzen für S04 vier Tore erzielt und einen weiteren Treffer vorbereitet. Der FC Schalke 04 steht nach 24 Spieltagen mit 30 Punkten auf dem elften Platz.

Guido Burgstaller im Steckbrief