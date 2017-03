05: Klassenerhalt vor Vertragsverlängerungen

Dienstag, 14.03.2017

"Der Fokus liegt jetzt voll auf Schalke", führt Sportchef Rouven Schröder an und meint es so. In Mainz, so die Bild, liegen derzeit auch alle Vertragsgespräche auf Eis. Bis zum Klassenerhalt wird es keine Gespräche mit Trainer Martin Schmidt geben, dessen Vertrag 2018 ausläuft.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Da der Trainer der 05er unter anderem bei Bayer Leverkusen im Gespräch sein soll, wurden Vermutungen über eine Verlängerung laut. Vorerst sind sich Schmidt und Schröder jedoch einig, abwarten zu wollen, so der Bericht. Drei Punkte trennen Mainz vom Hamburger SV und Rang 16.

Alles zum 1. FSV Mainz 05