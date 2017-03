Mainz an Berns Keeper Yvon Mvogo dran?

Montag, 20.03.2017

Der Schweizer wurde zuletzt bereits mit dem SC Freiburg und RB Leipzig in Verbindung gebracht. Nun sollen auch die Mainzer ihr Interesse zeigen. Sollte der Tabellenzweite RB Leipzig jedoch ernst machen, werden Mainz schlechte Chancen zugerechnet. Der Vertrag des Torhüters in Bern läuft noch bis 2018.

Der 22-Jährige spielte in der Schweizer Super League in dieser Saison in 25 Einsätzen achtmal zu null.

Yvon Mvogo im Steckbrief