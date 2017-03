Heidel über Kolasinac: "Gespräche laufen"

Montag, 20.03.2017

"Sein Vertrag mit uns läuft aus, die Gespräche laufen und wir wollen ihn unbedingt behalten", stellte Heidel laut der WAZ klar. "Er weiß auch, dass er eine große Wertschätzung bei uns im Klub genießt. Für uns ist es auch völlig egal, ob jetzt Cosmos New York, der SC Paderborn oder ein wirklich großer Klub auf ihn zukommt. Es weiß ohnehin jeder Verein, was dieser Spieler kann."

Was die Schalker Ziele angeht, gab sich Heidel dagegen eher verschlossen: "Wir haben eine tolle Woche hinter uns. Aber das ist auch eine verrückte Liga in diesem Jahr. Wir sollten nicht so viel darüber nachdenken, wo wir nach dem 34. Spieltag stehen könnten, sondern wir sollten unsere Punkte holen und jedes Spiel mit genauso großer Energie und so großem Willen angehen wie heute. Wir haben jetzt ein nicht ganz so leichtes Spiel vor der Brust: gegen den BVB."

Sead Kolasinac im Steckbrief