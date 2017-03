Stöger vor Bayern: Brauchen einen Sahnetag

Donnerstag, 02.03.2017

"Es ist in den seltensten Fällen so, dass es nur an der eigenen Mannschaft liegt, wenn die Bayern nicht gewinnen", gibt sich Stöger im kicker keiner Illusion hin: "Du musst selber einen richtig guten Job machen, die wenigen Chancen nutzen - und darauf hoffen, dass die Bayern nicht ihren allerbesten Tag haben."

Für das Rückspiel fordert Stöger dieselbe Herangehensweise, wie im Hinspiel. Köln war in München "gut organisiert und läuferisch stark, das muss auch jetzt die Basis sein".

Generell verspürt der Österreicher vor dem Topspiel "mehr Freude als Druck" und setzt auf die Heimstärke: "Wir haben seit April daheim nicht mehr verloren. Gerade zu Hause sind Vertrauen und Sicherheit natürlich da."

