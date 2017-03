Bayern-Dominanz bereitet Seifert Sorgen

Sonntag, 19.03.2017

"Aber es liegt nicht am FC Bayern, dies zu ändern", erklärte er im kicker weiter.

Die Münchner steuern den fünften Meistertitel in Folge an, die Konkurrenz ist längst abgeschlagen.

"In England geben vor einer Saison fünf Klubs den Titelgewinn als Ziel aus, in Italien sagen es drei und in Spanien zwei Vereine", sagte Seifert weiter: "In Deutschland erklären 17 Klubs: Von Verfolgern kann keine Rede sein. Das muss sich irgendwann ändern."

