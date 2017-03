FCA einige Wochen ohne Framberger

Dienstag, 07.03.2017

Framberger wurde bereits operiert.

Erlebe die Highlights der Bundesliga auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Ich bin froh, dass es nicht ganz so schlimm ist und werde nun in den nächsten Wochen alles daransetzen, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen", sagte Framberger nach dem Eingriff. Zunächst war eine Kreuzbandverletzung befürchtet worden. Schon in der vergangenen Saison war der Abwehrspieler wegen eines Kreuzbandrisses monatelang ausgefallen.

Framberger hat unter Trainer Manuel Baum zum Rückrundenauftakt gegen den VfL Wolfsburg (2:1) sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Seitdem absolvierte er weitere zwei Einsätze.

Alle News zum FC Augsburg