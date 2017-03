Mor-Berater: Kein Wechsel in die Türkei

Freitag, 31.03.2017

"Emre wird im Sommer nicht in die Türkei wechseln. Er wird dorthin nur in den Urlaub fahren oder zur Nationalmannschaft. Spielen wird er in der Türkei vielleicht mal, wenn er über 30 ist", sagte Mors Berater Muzzi Oczan gegenüber der Bild.

Völlig ausschließen wollte Ozcan ein Leihgeschäft jedoch nicht. "Im Moment ist das kein Thema. Emre ist ein Rohdiamant und muss noch viel lernen. Aber was das Beste für ihn ist, werden wir mit dem BVB nach der Saison besprechen."

Mor kam in der Bundesliga erst zu acht Einsätzen. Dort gelangen ihm ein Tor und zwei Assists.

Emre Mor im Steckbrief