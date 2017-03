Keeper Hradecky liebäugelt mit Wechsel

Donnerstag, 16.03.2017

"Ich habe ja immer noch ein Jahr Vertrag. So sehr brennt mir der Arsch also nicht. Ich habe keine Eile. Ich weiß aber nicht, in welcher Eile der Klub ist", sagte der 27-Jährige gegenüber Bild.

Wichtig ist dem finnischen Nationalkeeper vor allem, international vertreten zu sein. "Wenn ein richtig guter Klub kommt, muss ich überlegen. Eintracht ist ein Klub, der auf einem guten Weg ist - aber ich weiß nicht, ob wir hier jedes Jahr um die europäischen Plätze spielen können", meinte er vielsagend.

Nach einer starken Hinrunde war bei der Eintracht zuletzt etwas Sand im Getriebe. Eine Tatsache, welche den Ambitionen des 27-Jährigen nicht wirklich zuträglich ist: "Natürlich will ich europäisch spielen. Und es hat die Situation auch nicht einfacher gemacht, dass wir jetzt fünf Spiele verloren haben"

Insgesamt behielt Hradecky in dieser Spielzeit bereits neunmal eine weiße Weste, nur Welttorhüter Manuel Neuer ist in dieser Wertung mit zwölf Partien ohne Gegentor besser.

Lukas Hradecky im Steckbrief