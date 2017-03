Pizarro: "Es klappt nicht mehr"

Montag, 06.03.2017

"Es klappt nicht mehr", ließ sich der 38-Jährige nach der Partie gegen Darmstadt zitieren. Gegen die Lilien hatte Pizarro nach Flanke Max Kruse eine hochprozentige Chance, verfehlte das Tor allerdings. In der laufenden Saison ist er noch ohne Treffer.

Sein Vertrag, so der kicker, wird nicht verlängert werden. So läuft derzeit wohl das letzte Jahr in der Bundesliga. Dieses will Pizarro nicht auf der Bank verbringen: "Ich muss bereit sein." Die intere Konkurrenz mit Serge Gnabry und Kruse befindet sich momentan in guter Form.

Claudio Pizarro im Steckbrief