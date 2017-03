Dortmund macht Großkreutz Mut

Sonntag, 05.03.2017

Großkreutz, der mit Dortmund zwei Meisterschaften und den DFB-Pokal gewann, war in der Nacht auf Dienstag im Anschluss an eine Party in Stuttgart in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Der sechsmalige Nationalspieler erlitt Kopfverletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Am Freitag wurde sein bis Juni 2018 laufender Kontrakt in Stuttgart einvernehmlich aufgelöst.

Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Angesichts der neuerlichen Eskapade ist die sportliche Zukunft von Weltmeister Großkreutz offen. "Wenn es alles so war, dann war das natürlich eine große Fehlleistung. Das wird er nun selber wissen. In Deutschland wird es sicher nicht einfach für ihn. Ich weiß aber auch nicht, was er vor hat", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei Sky. Großkreutz kündigte nach dem Aus bei den Schwaben erst einmal eine Auszeit vom Profi-Fußball an.

Kevin Großkreutz im Steckbrief