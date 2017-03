Medien: BVB beobachtet Sampdoria-Youngster

Donnerstag, 09.03.2017

Schick stand in dieser Saison in 21 Serie-A-Spielen auf dem Platz. Dabei gelangen dem 21-Jährigen sieben Tore und zwei Assists.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Am Samstag trifft Schick mit Sampdoria im Derby della Lanterna auf den FC Genua. Dortmund möchte zu diesem Anlass Scouts nach Italien schicken, um den Tschechen genauer zu analysieren.

Im Rennen um eine mögliche Verpflichtung des Youngsters hat die Borussia aber offenbar namhafte Konkurrenz. Auch der FC Chelsea, Tabellenführer in der Premier League, will Schick am Wochenende angeblich unter die Lupe nehmen.

Patrik Schick im Steckbrief