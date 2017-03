Kampl: Wechsel nach Dortmund "war richtig"

Samstag, 04.03.2017

Er erwartet "eine hitzige Atmosphäre" im Signal Iduna Park. Das Hinspiel gegen die Schwarz-Gelben war eines der besten Saisonspiele der Mannschaft von Roger Schmidt. Dem Gegner zollt er vor dem Rückspiel Respekt: "Es wird verdammt schwer. Dortmund spielt gerade zu Hause sehr gut, ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Wir müssen auch nach vorne spielen, wir dürfen dem BVB nicht so viel Zeit lassen. Und wir müssen unsere Möglichkeiten im Umschaltspiel nutzen. Die wird es geben", zeigt sich der 26-Jährige in den Ruhrnachrichten entschlossen.

Die Zeit Kampls beim BVB war nicht von Erfolg geprägt. Als Fehler sieht er seinen Wechsel von Red Bull Salzburg in den Ruhrpott jedoch nicht: "Ich kam vom Tabellenführer Österreichs in eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielte. Es gab einige Probleme. Aber der Schritt hat mich dennoch weitergebracht, es war damals die richtige Zeit, was Neues zu machen. Ich wollte mich weiterentwickeln und bin froh, dass ich es gemacht habe."

Zuletzt herrschte große Unruhe um Bayer Leverkusen. Vor allem die Sperre gegen Hakan Calhanoglu wurde für die schwachen Leistungen der Mannschaft häufig als Grund genannt. Kampl relativiert dies allerdings: " Er war in einer überragenden Form und fehlt uns, das ist richtig. Aber das ist nur ein Grund von mehreren, außerdem haben wir ja auch einige, die ihn ersetzen können. Wir alle rätseln, warum wir so inkonstant spielen."

"Darf nicht zu viel nachdenken"

Aktuell belegt Leverkusen lediglich Platz acht der Tabelle, Roger Schmidt steht bereits seit Längerem zur Diskussion. Der Mittelfeldspieler ist bemüht, sich auf das Wesentliche zu fokussieren: "Ich versuche, nicht allzu viel von außen an mich heranzulassen. Ich darf nicht zu viel nachdenken, ich muss einen klaren Kopf behalten. Allerdings muss jeder in sich gehen, denn wir kommen nur gemeinsam da raus."

Kampl wechselte im Sommer 2015 zu Bayer. In der aktuellen Saison lief er 28-Mal für die Werkself auf, wobei ihm zwei Treffer gelangen.

Kevin Kampl im Steckbrief