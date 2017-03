Medien: Dortmund nimmt Lacazette ins Visier

Sonntag, 05.03.2017

Die Fußballwelt im Netz auf einen Blick - Jetzt auf LigaInsider checken!

"Es gefällt ihm in Lyon. Allerdings wissen wir, dass es am Ende der Saison schwer sein dürfte, ihn zu halten", sagte Trainer Bruno Genesio gegenüber Telefoot über seinen wechselwilligen Stürmer.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Laut Informationen des TV-Senders soll sich die aufgerufene Ablösesumme, die etwaige Interessenten zahlen müssten, wohl auf rund 60 Millionen Euro belaufen.

Der Vertrag Lacazettes in Lyon läuft noch bis zum Sommer des Jahres 2019. Der Angreifer konnte in der laufenden Saison der Ligue 1 in 24 Spielen, von denen der 25-Jährige bei 23 in der Startelf stand, 22 Treffer verbuchen.

Alexandre Lacazette im Steckbrief