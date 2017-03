Schmadtke: "Spieler können Tabelle lesen"

Montag, 13.03.2017

"Wir bezahlen jetzt dafür, dass wir so viele verletzte Spieler hatten und noch haben", lässt sich Schmadtke in der Bild zitieren. Fünf Bundesligaspiele in Folge konnte Köln nicht mehr gewinnen, auch im DFB-Pokal setzte es eine Pleite gegen den Hamburger SV.

Für den Manager sind die vielen Ausfälle schuld an der Misere: "Das macht etwas mit einer Mannschaft. Das kostet auf Dauer Kraft und Nerven." Druck aufgrund der Schlagdistanz zu Platz sechs, der für die Europa League reichen würde, will er aber nicht erkennen.

"Die Spieler denken nach, können auch die Tabelle lesen und werden gefühlt seit einem halben Jahr mit den Euro-Plätzen in Verbindung gebracht. Das könnte Druck verursachen - ich sehe es aber nicht so", so Schmadtke. Er stellt aber klar: "Der Traum ist erlaubt."

