Korkut: "Ergebnis unter dem Strich gerecht"

Freitag, 10.03.2017

Tayfun Korkut (Trainer Bayer Leverkusen): "Das Tor zum 1:1 hat uns weh getan. Danach haben wir zu tief gestanden und zu viele Bälle nicht halten können. Das Ergebnis ist unter dem Strich gerecht. Wir hatten aber noch mal die ganz späte Chance, verschießen den Elfmeter, deswegen müssen wir uns mit dem Punkt begnügen. Das ist gerade eine Phase, die nicht ganz einfach ist. Wir müssen weiter arbeiten. Dann bin ich sicher, dass wir auch die Erfolge einfahren."

Alexander Nouri (Trainer Werder Bremen): "Wir haben einfach ein gutes Spiel gemacht, in der zweiten Halbzeit viele Chancen kreiert. Es war schon das eine oder andere Mal in der Saison so, dass wir spät bestraft worden sind. Ich freue mich sehr, dass Wiedi den gehalten hat. Kein Vorwurf an Eggestein, der ist ein junger Mann."

Felix Wiedwald (Werder Bremen): "Ob ich Mitarbeiter des Tages bin, ist nicht wichtig. Insgesamt haben wir ein gutes Spiel gezeigt. Dafür haben wir uns am Ende belohnt. Wir durften heute einfach nicht als Verlierer vom Platz gehen. Wir haben uns einige Chancen erarbeitet. Heute hat es nicht sollen sein mit dem Sieg, aber wir sollten mit dem Unentschieden auch nicht unzufrieden sein."

...über das Fehlen von Serge Gnabry: "Man sieht ja, wie viele Tore er schon geschossen hat. Er ist ein wichtiger Spieler für uns, aber ich denke, wir haben sein Fehlen heute sehr gut aufgefangen und auch ohne ihn ein gutes Spiel gezeigt."

Der 24. Spieltag im Überblick