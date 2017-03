Nächster Barca-Trainer: Wer, wenn nicht Jonker?

Montag, 06.03.2017

Torrekord ade: Na toll! Da fehlen nach dem Freitag und Samstag gerade einmal 25 Treffer zum torreichsten Spieltag der Bundesligahistorie (53 Treffer am 32. Spieltag 1983/84) und der minimalistische Dino aus dem Norden, höchstwahrscheinlich Pflanzenfresser, macht mal wieder alles kaputt. 1:0 gegen die Hertha... ernsthaft? Die halbe Liga ballert gemeinsam für den Rekord und die Diva von der Elbe mimt das "gute Pferd", das nicht höher springt als es muss? Nun ja, so ist es nun mal, wenn eine Mannschaft nur für die Statistik spielt. Herzlichen Glückwunsch zu 1,0 Toren pro Bundesligaspiel in dieser Saison. Immerhin reichte es am 23. Spieltag für den Saisonrekord von 36 Treffern.

18: Das ist die Anzahl an Mehrfachpacks, die Pierre-Emerick Aubameyang bisher für Borussia Dortmund erzielt hat. Damit hat er die ehemaligen Borussen Robert Lewandowski und Stephane Chapuisat (ebenfalls 18) eingeholt. Überholt hat der Gabuner durch seinen Doppelpack beim 6:2 gegen Bayer Leverkusen dagegen seinen aktuell ärgsten Verfolger im Kampf um die Torjägerkanone in der ewigen Torschützenliste des BVB. Mit 75 Treffern liegt er nun einen vor Lewy (74) auf Platz 5 im vereinsinternen Ranking - einen Platz hinter Chapuisat (102 Tore).

235: Japan ist ein wahrlich beeindruckendes Land, welches bekannt für seine bahnbrechenden Rekorde ist. Um nur einige zu nennen:

Japan ist das einzige Land, das sich auf der europäischen 2D-Weltkarte noch weiter östlich befindet als China - Weltrekord!

Unter den vier ältesten noch lebenden Menschen auf diesem Planeten kommen zwei aus Japan (Nabi Tajima und Chiyo Miyako) - Weltrekord!

Beagledame Purin ist der schnellste Hund auf einem Gymnastikball (auf einer Strecke von zehn Metern) - Weltrekord!

Seit dem letzten Wochenende gehört ein weiterer Rekord den Asiaten: Makoto Hasebe ist mit 235 Bundesligaeinsätzen alleiniger Rekord-Japaner in der Bundesliga. Bisheriger Rekordhalter in dieser Kategorie war übrigens ebenfalls ein Japaner: Yasuhiko Okudera.

Bayern ist Meister: RB Leipzig spielt eben ab und an doch wie ein Aufsteiger und lässt Punkte beim FC Augsburg liegen. Kann passieren, nur dürfte der Rekordmeister aus dem Süden deswegen nun zum fünften Mal in Folge den Titel in der Bundesliga eingetütet haben. Sieben Punkte Vorsprung am 23. Spieltag - einen solchen Vorsprung haben sich die Bayern noch nie nehmen lassen.

Ungeschlagen: Warum Andries Jonker nach dem Rücktritt von Luis Enrique noch nicht als dessen Nachfolger beim FC Barcelona gehandelt wird, ist und bleibt ein Rätsel. Als einziger aktiver Trainer in der Bundesliga hat der Niederländer noch keines seiner Spiele in Deutschlands höchster Spielklasse verloren. Vier Siege und ein Remis mit den Bayern, nun ein Unentschieden zum Auftakt mit dem VfL Wolfsburg. #unschlagbar

Jonkers Liebling: Zu verdanken hat er das ALLES nur einem Mann: Mario Gomez. In seinen nun sechs Spielen unter Jonker traf der Torero zehn Mal ins Netz. Der Nationalstürmer erzielte also knapp 50 Prozent aller Bundesligatreffer, der von Jonker trainierten Mannschaften (21).

Premierensieg: Alles andere als ungeschlagen war bisher Marc-Oliver Kempf. Der Freiburger Innenverteidiger feierte am Wochenende beim 2:1 gegen Eintracht Frankfurt seinen ersten Bundesligasieg. Dafür brauchte er sage und schreibe 20 Versuche. Na endlich - herzlichen Glückwunsch!

Jokertore: "Ein Joker (englisch für Spaßmacher, von lateinisch iocus, Scherz, Spaß, oder joculator Gaukler, Narr, Harlekin) in Österreich, Deutschland und Frankreich auch Jolly genannt, ist eine Spielkarte verschiedener Kartenspiele. Darauf findet sich gewöhnlich das Bild eines Hofnarren. Der Joker wird meist als "wilde Karte" eingesetzt, also als Ersatz für eine beliebige Karte." Quelle: Wikipedia.

Eine wissenschaftliche Quelle ist das Opensource-Lexikon zwar nicht, dennoch reicht es aus, um den folgenden Fakt zu verdeutlichen. In der aktuellen Saison trafen die Hofnarren der 18 Bundesligisten bereits 88 Mal. Ober-Clown Nils Petersen (16 Karriere-Jokertore) traf am 23. Spieltag zwar nicht, liegt in der ewigen Till-Eulenspiegel-Bestenliste aber nur noch zwei Treffer hinter Alexander Zickler (18 Joker-Tore). Also: why so serious? Ja weil es eben funktioniert!

Nachspielzeit: Da der gemeine Joker in einem Fußballspiel im Gegensatz zu Kartenspielklassikern wie Uno oder Skat meist kurz vor Schluss das Feld betritt, ist die Liga auch in folgender Kategorie auf Erfolgskurs. 43 Tor fielen in der laufenden Saison in oder nach der 90. Spielminute. Zum Vergleich: in der vergangenen Saison waren es insgesamt 45. Gut möglich also, dass diese Marke deutlich übertroffen wird.

Bernat und Martinez: Hört sich nach einer Neuverfilmung eines Disney-Zeichentrickfilms aus dem Jahr 1977 an, in dem zwei New Yorker Mäuse reihenweise gute Taten im Namen einer Untergrundorganisation vollbringen. Ist im aktuellen, rein sportlichen Kontext aber ein kongeniales spanisches Torjägergespann des FC Bayern München. Auch bekannt als Juan und Javi oder auch "Double-Jay". Beim 3:0 in Köln erzielten beide Spanier ihr erstes Saisontor: Ole!

