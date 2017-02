Medien: Werder will Labbadia

Mittwoch, 15.02.2017

Das berichtet die Bild. Labbadia trainierte zuletzt den Hamburger SV, wo er am 25. September letzen Jahres entlassen wurde. Werder gerät unter Nouri derweil immer tiefer in den Abstiegskampf und rutschte nach vier Niederlagen in Folge auf den Relegationsplatz ab.

Am Samstag trifft der SVW auf Borussia Mönchengladbach. "Wir gehen davon aus, dass wir gewinnen", sagt Manager Frank Baumann gegenüber der Bild und will sich zu möglichen Plänen für den Fall einer Niederlage nicht äußern.

Gleichzeitig forderte er neue Tugenden im Abstiegskampf: "Wir brauchen Entschlossenheit, Cleverness, Verbissenheit." Die Werder-Elf sei "eine sehr pflegeleichte Mannschaft" mit "viele netten Charakteren", erklärt Baumann, stellt aber klar: "Nur mit nett halten wir die Klasse nicht."

