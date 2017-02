Medien: Krisensitzung! Ismael vor dem Aus

Samstag, 25.02.2017

Einem Bericht der Bild zufolge sitzen heute nach dem Training in Wolfsburg Ismael, Teile des Trainerstabs sowie Sportdirektor Olaf Rebbe beisammen. Anstatt um die Aufarbeitung der Partie gegen Werder soll es um den Job des Trainers gehen.

Kein Wunder: Die Wölfe haben wettbewerbsübergreifend fünf der vergangenen sechs Spiele verloren, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch zwei Punkte.

Wie eng es für den Coach wird, zeigte sich am Freitagabend. Bereits unmittelbar nach dem Bremen-Spiel hatte Rebbe ein Bekenntnis zu Ismael verweigert: "Ich halte mich an Fakten und nicht an gefühlte Emotionen. Es geht um Ergebnisse und die stimmen gerade nicht. Wir müssen bewerten, wie wir die nächsten Wochen erfolgreich gestalten können."

Ismael selbst kennt die Mechanismen des Fußball-Geschäfts. "Ich bin ein realistischer Mensch und muss die Niederlage erst einmal sacken lassen. Ich mache das, was ich beeinflussen kann. Alles andere kann ich nicht ändern", sagte der frühere Bayern-Star.

