Horn hofft auf Comeback gegen Bayern

Donnerstag, 02.02.2017

"Ein konkretes Spiel habe ich mir nicht als Ziel gesetzt. Das hängt auch davon ab, wie das Knie auf Sprünge und andere Belastungen reagiert", erklärte Horn in der Bild.

Trotzdem wäre ihm das Spiel gegen den FC Bayern München lieb: "Das wäre natürlich eine ideale Begegnung."

Hinter dem 23-Jährigen liegt eine lange Leidenszeit. Erst eine OP, dann sechs Wochen Krücken, ehe er langsam mit dem Aufbautraining beginnen konnte.

Nach seiner ersten Laufeinheit freute sich Horn über seine Gesundheit. "Es fühlt sich gut an, es funktioniert alles sehr gut und das Knie reagiert super. Deshalb sind wir auf den Platz gegangen und wollen jetzt gucken, dass wir in den kommenden Wochen immer mehr machen, um das Knie weiter zu stabilisieren", so der Keeper.

