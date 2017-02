Tuchel: Auba? "Manchmal nervt es"

Samstag, 04.02.2017

"Solche Äußerungen helfen natürlich nicht. Es ist aber auch so, dass wir dem nicht die allergrößte Bedeutung beimessen", erklärte Tuchel der Bild.

Wer sich die Mühe mache, das Interview im Detail zu lesen, auf die Zwischentöne zu achten, der merke, dass "sich Auba die grundsätzliche Frage stellt, ob er seine Karriere hier beendet oder noch mal einen Schritt wagt."

Tuchel führte weiter aus: "Ob man das öffentlich tun muss in so einer Phase, in der wir uns gerade befinden, darüber kann man trefflich streiten. Da gibt es auch Momente, in denen es ein bisschen nervt."

