Delaney: "Ich weiß nichts mehr"

Dienstag, 21.02.2017

Der Däne krachte mit Jhon Cordoba zusammen und musste im Anschluss ausgewechselt werden. Noch während der Partie wurde er in die Mainzer Uni-Klinik gebracht und trat von dort am Montag die Rückreise nach Bremen per ICE an.

Die Bild passte den Mittelfeldspieler auf dem Heimweg ab und fragte nach seinem Wohlbefinden. "Ich weiß nichts mehr", gab Delaney zu, zeigte aber noch Humor: "Nur an mein Tor kann ich mich Gott sei Dank noch erinnern." Per Freistoß hatte er zum 2:0-Sieg beigetragen.

Wie lange er pausieren muss, ist unklar: "Eine solche Verletzung hatte ich bislang noch nicht. Ob und wie lange ich ausfalle, kann ich überhaupt nicht sagen. Das muss erst mit den Ärzten hier abschließend besprochen werden."

Die offizielle Diagnose lautet Gehirnerschütterung sowie Mittelgesichtsfraktur im Jochbei und Orbitaboden.

"Ich kann gar nicht sagen, wie es mir geht. Ich nehme seitdem nur Schmerzmittel", so Delaney. Fehlt er gegen Wolfsburg muss Bremen auf beide Sechser verzichten, da Clemens Fritz eine Sperre absitzt.

