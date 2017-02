Barack Obama "Twitter-Fan" der Lilien

Mittwoch, 15.02.2017

"Das ist natürlich eine sehr große Ehre", sagte Darmstadts US-Nationalspieler Terrence Boyd in einer an den ehemaligen "POTUS" gerichteten Video-Botschaft: "Da sie jetzt ein wenig mehr Zeit haben, würden wir Sie gerne zu einem Spiel der Lilien ans Böllenfalltor einladen." Das passende Trikot liege auch schon bereit (Rückennummer 98). "See you at the Bölle", sagte Boyd grinsend.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Obama selbst hat bei Twitter rund 85 Millionen "Follower" (Darmstadt 98: rund 62.000) und folgt selbst 631.000 Twitter-Accounts.

Darmstadt 98 im Steckbrief