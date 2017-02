Kießling wütend: "Was soll ich denn erklären?"

Samstag, 04.02.2017

Angefressen stellte er sich nach Spielende beim HSV (0:1) den Fragen bei Sky.

Gefragt nach einer Erklärung, warum sein Team nach der Heimpleite gegen Gladbach keine Reaktion gezeigt habe, entgegnete der ehemalige Nationalspieler mehrmals giftig: "Was soll ich denn erklären? Was soll ich denn bitte erklären? Ich kämpfe seit einem Jahr darum, fit zu sein. Wenn wir 2:0 daheim gegen Gladbach führen und dann so einbrechen, wie soll ich das erklären?"

Einmal im Fluss erklärte "Kies" weiter: "Ich habe das schon so oft erlebt, aber ich habe darauf keine Antwort, ehrlich nicht. In drei Wochen ist das wieder anders."

Zuvor hatte er die Leistung in der Hansestadt noch nüchtern eingeordnet: "Das sagt natürlich alles, wenn man hier nur ein oder zwei Torschüsse hat. Wir müssen mehr machen, wir haben ein ganz schlechtes Spiel abgeliefert."

Stefan Kießling im Steckbrief