Rangnick: Khedira könnte bleiben

Montag, 27.02.2017

"Das ist auch eine Frage, die mit der Einschätzung des Spielers selbst zu tun hat", gab Sportdirektor Ralf Rangnick zur Situation von Khedira an. Der Mittelfeldspieler kam in der Hinrunde nur selten zum Einsatz, in der zweiten Saisonhälfte scheint es unter Hasenhüttl besser zu werden.

Der Trainer brachte Khedira kürzlich beim Sieg über den 1. FC Köln. "Rani ist sehr verlässlich und ein sehr intelligenter Spieler", lobte er.

Eine Verlängerung scheint im Ermessen des 23-Jährigen zu liegen. "Wir haben darüber jetzt noch nicht konkret gesprochen", mahnt Rangnick jedoch auch an.

Rani Khedira im Steckbrief