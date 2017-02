Medien: Leipzigs Interesse an BVB-Verteidiger

Samstag, 18.02.2017

Wie die WAZ berichtet, hegt RB Leipzig großes Interesse an einer Verpflichtung des Defensiv-Allrounders im Sommer. Ginter ist auch im dritten Jahr bei Schwarzgelb kein Stammspieler und wurde bereits im vergangenen Sommer mit einem Transfer in Verbindung egbracht - zu Wolfsburg oder eben Leipzig.

Die Situation des 23-Jährigen, der noch bis 2019 an die Westfalen gebunden ist, wird sich auch in der kommenden Saison nicht verbessern: Mit Ömer Toprak wird Thomas Tuchels Wunschverteidiger aus Leverkusen in den Signal Iduna Park wechseln.

Ein Transfer scheint daher mehr als realistisch, auch weil es neben Leipzig einen weiteren Interessenten geben soll: den AC Milan. Die Italiener haben den Dortmunder dem Bericht zufolge vor allem aufgrund seiner Allrounder-Fähigkeiten im Auge.

