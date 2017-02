Leipzig auch ohne Demme und Sabitzer

Freitag, 03.02.2017

"Beide werden wegen eines Virusinfekts nicht spielen können", teilte der Verein am Freitag auf SID-Anfrage mit.

Demme und Sabitzer hatten am Mittag nicht am Training teilgenommen. Laut Bild-Zeitung wurden sie nach kurzer Untersuchung nach Hause geschickt. Werner, bester Torjäger des Aufsteigers in dieser Saison, ist grippekrank. Auch Trainer Ralph Hasenhüttl ist angeschlagen.

Werner (11 Tore, 4 Vorlagen), Sabitzer (5 Tore, 4 Vorlagen) und Demme (3 Vorlagen) sind in Leipzig Stammspieler. Jeder von ihnen absolvierte mindestens 17 der 18 Saisonspiele. Emil Forsberg (5 Tore, 9 Vorlagen) ist rotgesperrt.

