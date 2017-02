Figo: "Götze ist der beste deutsche Spieler"

Mittwoch, 15.02.2017

"Götze ist der beste deutsche Fußballer. Er hat so ein unglaubliches Talent, kann am Ball einfach alles. Dass er in Lissabon nicht dabei ist, ist nur gut für Benfica. Ich halte ihn für einen Spieler mit ganz außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ich mag ihn sehr", erklärte Figo bei der Laureus-Charity-Gala in Monaco.

Figo spielte in seiner Karriere für Inter, Real Madrid, sowie den FC Barcelona und absolvierte insgesamt 577 Pflichtspiele.

Luis Figo im Steckbrief