Matthäus: Hertha braucht attraktiveres Stadion

Dienstag, 28.02.2017

"Das Problem bei Hertha in den letzten Jahren war die fehlende Stabilität", sagte Matthäus im Interview mit der BZ. "Wenn du nach oben kommen willst, brauchst du in der Breite bessere Spieler. Aber Hertha hat dafür nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Aber eines sollte sich wirklich bald ändern. Hertha braucht ein attraktiveres Stadion." Er fügte an: "Das wird ja bereits diskutiert. Ein halb volles Olympiastadion ist nicht wirklich attraktiv. Eine moderne Fußball-Arena stünde Berlin gut zu Gesicht."

Für Metzelder ist derweil klar, dass sich die Alte Dame finanziell noch besser aufstellen muss, um regelmäßig auf mehreren Hochzeiten tanzen zu können. "Hertha braucht mehr Geld und bessere Spieler. Ein Berliner Verein muss dauerhaft international spielen", versicherte der ehemaliger Real-Verteidiger. "So wie es für Bayern ein sich selbst ernährendes System mittlerweile ist, so schwierig ist es für andere Klubs, das zu erreichen. Vereine wie Hertha, die mal international spielen, kommen dann mit dem Rhythmus nicht zurecht und brechen sportlich wieder ein."

Die Hertha spielt aktuell eine solide Saison und nimmt im Kampf um die internationalen Plätze in der Bundesliga eine wichtige Rolle ein.

