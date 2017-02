Medien: Konkurrenz für FCB bei Mbappe

Montag, 13.02.2017

Laut dem Mirror sollen neben dem deutschen Rekordmeister auch der FC Arsenal und die Tottenham Hotspur den 18-Jährigen auf dem Zettel stehen haben. Bis 2019 ist Mbappe noch in Monaco gebunden, zahlreiche Vereine beobachten den jungen Offensivspieler.

Mbappe ist flexibel einsetzbar und spielt sowohl auf dem Flügel als auch in der Mitte. In dieser Saison gelang ihm mit bisher elf Treffern in 23 Spielen der Durchbruch.

Auch Borussia Dortmund wurde zuletzt Interesse nachgesagt. Arsenal-Trainer Arsene Wenger erklärte zuletzt, er sehe Parallelen zu Thierry Henry.

