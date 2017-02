Nach HSV-Abschied: Wohin zieht's Spahic?

Dienstag, 07.02.2017

Laut Bild liegen dem Innenverteidiger zahlreiche Angebote aus dem Balkanstaat vor. Die Bundesliga hingegen kommt auf jeden Fall nicht als nächstes Ziel infrage: Ein Wechsel vertragsloser Spieler ist innerhalb Deutschlands - anders als im Sommer - nach dem Ende des Wintertransferfensters nicht möglich.

Doch auch Klubs aus der Chinese Super League sollen am Routinier interessiert sein und bereit sein, Spahic mit einem fürstlichen Salär ins Reich der Mitte zu ziehen. Der Innenverteidiger müsse sich demnach also zwischen einem dicken Gehalt oder der Nähe zu seiner Familie entscheiden.

Weiter berichtet die Zeitung, dass Spahics Berater Anfang der Woche zu Gesprächen nach Dubrovnik reiste. Eine Entscheidung müsste aber bald folgen: Das Transferfenster in China schließt Ende des Monats und das in Kroatien sogar schon am 15.2.

Emir Spahic im Steckbrief