Chelsea mischt im Dahoud-Poker mit

Samstag, 18.02.2017

Wie der Guardian schreibt, hat sich auch der FC Chelsea ins Rennen um Dahoud eingereiht, auch wenn am Freitag bereits spekuliert wurde, dass Dortmund sich mit dem 21-Jährigen geeinigt haben soll.

Dahoud soll bei den Blues der gesuchte "Box-to-box"-Spieler sein, den Antonio Conte beim Tabellenführer der Premier League noch vermisst.

Bei der Borussia aus Mönchengladbach ist Dahoud, der bereits seit der Jugend am Niederrhein kickt, in dieser Spielzeit zum absoluten Stammspieler gereift. Auf der Doppelsechs ist der Deutsch-Syrer neben Christoph Kramer der Taktgeber im Mittelfeld. In wettbewerbsübergreifen 24 Einsätzen stehen drei Vorlagen und ein Treffer zu Buche.

Dahouds Vertrag läuft im Sommer 2018 aus, eine Verlängerung hat er bislang abgelehnt. Deswegen soll Gladbach nicht abgeneigt sein, einem Verkauf nach dieser Saison zuzustimmen.

