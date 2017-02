Krkic: "Guardiola arbeitet wie andere"

Donnerstag, 09.02.2017

"Guardiola hat eine sehr intensive Arbeit, mit den Spielern zu arbeiten", sagte Krikic im Interview mit der Bild, schränkte aber ein: "So arbeiten andere Trainer in anderen Ländern auch."

Sein bester Trainer sei Frank Rijkaard gewesen. "Er hat mir die Chance gegeben, mein Debüt bei Barcelona zu feiern und war mein großer Förderer", so der ehemalige Barca-Akteur.

Auch äußerte sich Krkic über ehemalige Mitspieler. Nicht etwa von Lionel Messi, sondern von "Carles Puyol, Diego Milito und Gabriel Heinze" habe er charakterlich am meisten gelernt.

Während er bei den Katalanen in einem Weltklasseklub spielte, geht es in Mainz etwas beschaulicher zu. Trotzdem sieht sich der 26-Jährige offenbar nicht als etwas Besonderes an: "Wichtig ist, dass wir als Team funktionieren. Das steht an vorderster Stelle."

Mit den 05ern will Krkic um die internationalen Ränge kämpfen: "Ich wünsche mir, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen und bis zum Ende Kontakt zu den Europa-League-Plätzen halten."

