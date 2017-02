Bayer: Kommt Schmidt für Schmidt?

Donnerstag, 16.02.2017

"Wenn man bei Bayer Leverkusen ist, liegt eine sehr hohe Erwartungshaltung und ein hoher Anspruch vor. Dass es dann auch immer wieder schwierige Situationen gibt, halte ich für normal", blieb Schmidt schon vor dem Duell gegen die Hessen cool. Doch das kann man offenbar über die Führungsetage der Werkself nicht behaupten.

Nach kicker-Informationen nämlich kontaktierten Verantwortliche Leverkusens bereits einen Nachfolge-Kandidaten: Martin Schmidt von Mainz 05. Das Blatt schreibt weiter, dass weder der Schweizer noch die Bayer-Führung zu entsprechenden Anfragen Stellung beziehen wollten. Ob der Mainz-Coach zu einem Wechsel bereit wäre, sei daher völlig offen.

Generell sei man in Leverkusen ins Grübeln gekommen, da die erneute CL-Qualifikation auf der Kippe steht und der Abstand zu Bayern München und Borussia Dortmund erneut bedenklich groß sei. Daher soll Bayer auch schon im Winter bei Julian Nagelsmann von 1899 Hoffenheim angeklopft haben.

Sollte es jedoch tatsächlich zu einem Schmidt-Schmidt-Tausch kommen, hätte Mainz 05 womöglich schonen einen Ersatz parat: Sandro Schwarz, derzeit Trainer der U 23 des Teams. Er schaffte zweimal den Klassenerhalt in der 3. Liga und sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Auch andere Bundes- und Zweitligisten seien an ihm interessiert, doch er wolle lieber in Mainz bleiben, so er dort denn "den nächsten Schritt" machen könne, wie der kicker spekuliert. Sollte es zum Abgang von Schmidt kommen, wäre diese Möglichkeit zeitnah gegeben.

