Aytac Sulu nimmt Anthony Modeste in Schutz

Mittwoch, 01.02.2017

"Was bringt es uns als Darmstadt 98, wenn Kölns Topstürmer jetzt gesperrt wird? Anthony spielt in dieser Saison nur noch gegen andere Klubs, nicht gegen uns."

Der DFB-Kontrollausschuss hatte die Ermittlungen am Dienstag überraschend eingestellt, weil Schiedsrichter Robert Kampka (Mainz) die Szene nun doch gesehen und eine "nicht angreifbare Tatsachenentscheidung" getroffen habe.

Kurz vor seinem Treffer in der 42. Minute hatte Modeste in Boxer-Manier seine Faust in Richtung von Sulus Gesicht geschlagen. Die Pfeife von Kampka blieb aber stumm, Modeste sah nicht einmal die Gelbe Karte.

Anthony Modeste im Steckbrief