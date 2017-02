Hertha: Schlechte Perspektive für Allan

Montag, 13.02.2017

"Er hat sich über unsere Argumente hinweggesetzt und wollte unbedingt nach Ecuador", sagte Preetz dem Kicker. " Man sieht, dass unsere Bedenken berechtigt waren."

Allan wurde in den Qualifikationsspielen selten bis gar nicht eingesetzt und konnte in seinen knapp 160 Minuten Gesamt-Einsatzzeit wenig ausrichten. "Das ist unbefriedigend für uns und für ihn", fügte Preetz an. "Wir können uns zwar weiterhin vorstellen ihn zu behalten, aber dafür muss es eine sportliche Notwendigkeit geben."

Alles in allem haben sich die Karriereaussichten des brasilianischen U-Nationalspielers durch seinen erfolglosen Ausflug, wo sich sein Team nicht für die WM in Südkorea qualifizieren konnte, eher verschlechtert.

