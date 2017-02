Nouri: "Festhalten, was wir uns erarbeiten"

Donnerstag, 09.02.2017

Durch Abwehrfehler hatte der Tabellen-15. mögliche Punktgewinne in seinen beiden Heimspielen gegen Bayern München und Borussia Dortmund verschenkt. In Ingolstadt verloren die Norddeutschen sogar trotz einer zweimaligen Führung. "Es wird also höchste Zeit, dass wir etwas Zählbares mitnehmen", sagte dazu Mittelfeldspieler Zlatko Junuzovic.

Die Grün-Weißen könnten nach einer weiteren sieglosen Begegnung bis auf den direkten Abstiegsrang 17 zurückfallen. Fraglich ist noch der Einsatz von Routinier Claudio Pizarro (muskuläre Probleme). Ddagegen könnte der Finne Niklas Moisander, der zuletzt wegen Oberschenkelbeschwerden pausieren musste, wieder ins Bremer Abwehrzentrum zurückkehren.

Alexander Nouri im Steckbrief